Dyson выпустит электрокар с дорожным просветом больше, чем у Range Rover

Британское издание Autocar пишет, что по длине автомобиль Dyson будет близок к стандартному Range Rover — то есть его длина составит около пяти метров. Колесная база электрокара будет насчитывать 3300 миллиметров, а высота — 1650 миллиметров. Дорожный просвет машины окажется на 40-60 миллиметров больше, чем у Range Rover (220 миллиметров). Кроме того, у Dyson будут нестандартные колеса — их диаметр 23 или 24 дюйма — обутые в узкие покрышки.
Основой автомобиля станет платформа-скейтборд с несколькими электромоторами, питающимися от твердотельных батарей, и самовыравнивающейся адаптивной подвеской с возможностью регулировки клиренса. Кузов будет изготовлен из алюминия, так как основатель компании сэр Джеймс Дайсон считает, что сталь слишком тяжелая, а углепластик недостаточно прочный. В салоне будет семь посадочных мест — кресла второго и третьего ряда установят выше , чем первого, для лучшей обзорности.
В совет правления автомобильного подразделения Dyson входят выходцы из Aston Martin и BMW. Это косвенно указывает, что автомобиль будет позиционироваться как премиальный продукт: вероятно, Dyson станет конкурировать с Jaguar Land Rover и Tesla. Пилотную партию машин соберут на заводе компании в английском Уилтшире, но массовое производство будет налажено в Сингапуре. Ожидается, что на конвейер электрокар Dyson встанет к 2020 году.