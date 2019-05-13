Dyson выпустит электрокар с дорожным просветом больше, чем у Range Rover

Британское издание Autocar пишет, что по длине автомобиль Dyson будет близок к стандартному Range Rover — то есть его длина составит около пяти метров. Колесная база электрокара будет насчитывать 3300 миллиметров, а высота — 1650 миллиметров. Дорожный просвет машины окажется на 40-60 миллиметров больше, чем у Range Rover (220 миллиметров). Кроме того, у Dyson будут нестандартные колеса — их диаметр 23 или 24 дюйма — обутые в узкие покрышки.