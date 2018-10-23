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13:55

Электрокары Dyson будут собирать в Сингапуре

Компания намерена построить завод и наладить производство к 2021 году

Компания Dyson, занимающаяся выпуском пылесосов, построит завод по производству электрокаров в Сингапуре. Первый камень в новую производственную площадку заложат в декабре текущего года, а начать сборку машин планируется уже в 2021-м.

По словам руководства Dyson, решение о запуске производства в Сингапуре, а не родной для компании Великобритании, продиктовано доступностью высококлассных специалистов, наличия региональных цепочек поставок компонентов и близостью ключевых для производителя рынков. При этом отмечается, что затраты на строительство завода во внимание не принимались.

В конце августа стало известно, что Dyson вложит 200 миллионов футов стерлингов в расширение собственного технологического комплекса, расположенного на летном поле в Халлавингтоне. Здесь уже работают специалисты компании, отвечающие за разработку электромобиля.

О планах выпустить собственный электрокар Dyson рассказал в прошлом году. Сумма инвестиций в разработку машин и твердотельных аккумуляторов составит два миллиарда фунтов стерлингов. Созданием последних займется дочерняя фирма Sakti3 из Мичигана. В 2015 году Dyson купил компанию за 95 миллионов долларов.

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