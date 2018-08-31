Dyson построит 16-километровый автодром для электрокаров

Производитель пылесосов Dyson вложил 200 миллионов фунтов стерлингов (около 17 миллиардов рублей по текущему курсу) в расширение собственного технологического комплекса, расположенного на летном поле в Халлавингтоне (Уилтшир, Великобритания). На данный момент отреставрировано два ангара 1938 года, которые превратили в рабочие места для инженеров, отвечающих за разработку электромобиля. На это уже было потрачено 84 миллиона фунтов.