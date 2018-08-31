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31 августа 14:37

Dyson построит 16-километровый автодром для электрокаров

Компания вложила 17 миллиардов рублей в создание технологического комплекса

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Производитель пылесосов Dyson вложил 200 миллионов фунтов стерлингов (около 17 миллиардов рублей по текущему курсу) в расширение собственного технологического комплекса, расположенного на летном поле в Халлавингтоне (Уилтшир, Великобритания). На данный момент отреставрировано два ангара 1938 года, которые превратили в рабочие места для инженеров, отвечающих за разработку электромобиля. На это уже было потрачено 84 миллиона фунтов.

На новые рабочие места уже переехали 400 инженеров «Дайсона». В ближайшем будущем будет отреставрировано еще три здания, что увеличит площадь испытательного центра на 15 тысяч квадратных метров, построена научно-исследовательская площадка на 45 тысяч квадратных метров и две тысячи рабочих мест, а также проложены 16 километров испытательных трасс для разработки и тестирования автомобилей.

В состав автодрома войдут трассы для настройки управляемости, имитации бездорожья, достижения максимальной скорости, а также дороги с холмами, поворотами, подъемами и спусками разной крутизны для испытаний трансмиссии.

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Так выглядели ангары до реставрации

О плане компании Dyson выпустить электрокар стало известно в прошлом года. На разработку моделей и запуск с серию твердотельных аккумуляторов будет вложено в общей сложности два миллиарда фунтов стерлингов. При этом все компоненты машин производитель намерен создавать самостоятельно, не используя никакие сторонние готовые решения.

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Предполагается, что автомобили Джеймса Дайсона будут продавать под маркой Digital Motor. В первоначальную линейку бренда войдут три модели, детальной информации о которых пока нет.

Путеводитель по стартапам, участвующим в электрической революции: часть первая, часть вторая

Ожидается, что первый электрокар «Дайсона» появится в 2020 году.

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