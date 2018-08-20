Производитель пылесосов Dyson придумал название для своих электрокаров

В линейку Digital Motor войдут три модели. Первая из них выйдет ограниченным тиражом – ее выпуск должен будет научить компанию, как работать в новой для себя сфере бизнеса.

Впервые о намерении компании Dyson заняться производством электрокаров стало известно в 2017 году. Тогда основатель бренда сэр Джеймс Дайсон заявил, что работает над первой машиной уже три года. В проект он намерен вложить два миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма будет потрачена на разработку самой машины и запуск в серию твердотельных батарей.

На конвейер первый автомобиль планируется поставить в 2020 году.