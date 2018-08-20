Производитель пылесосов Dyson придумал название для своих электрокаров

Как сообщает Autocar, заявка в патентное ведомство подана как на автомобили, так и на различные устройства и автокомпоненты. Ранее в компании заявляли, что не намерены закупать готовые решения – в моделях будут использоваться собственные решения, в том числе аккумуляторы и электродвигатели
В линейку Digital Motor войдут три модели. Первая из них выйдет ограниченным тиражом – ее выпуск должен будет научить компанию, как работать в новой для себя сфере бизнеса.
Впервые о намерении компании Dyson заняться производством электрокаров стало известно в 2017 году. Тогда основатель бренда сэр Джеймс Дайсон заявил, что работает над первой машиной уже три года. В проект он намерен вложить два миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма будет потрачена на разработку самой машины и запуск в серию твердотельных батарей.
На конвейер первый автомобиль планируется поставить в 2020 году.