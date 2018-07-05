На продажу выставили «ё-мобили». За пять миллионов!

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже прототипов «ё-мобилей», построенных компанией «Ё-инжиниринг» в период с 2010 по 2014 год. Продавец, который находится в Минске, указывает, что состояние машин разное, возможна их доукомплектация и переоснащение. Цена — пять миллионов рублей. Однако в описании уточняется, что стоимость зависит от состояния каждого конкретного автомобиля.

На фотографиях видно как минимум шесть автомобилей: три вседорожника, кросс-купе, фургон и один из четырех ё-Crossback EV, разработанных по заказу Прохорова. В 2014 году модель прошла укороченный тестовый цикл на Дмитровском полигоне и получила сертификат ОТТС.

Выпуск автомобилей под маркой «ё-мобиль» анонсировали в 2010-м. Через год компания представила дизайн первых прототипов: хэтчбека и кросс-купе. К середине 2011-го было собрано 40 тысяч заявок на покупку машины, а в 2012-м состоялся журналистский тест-драйв первых «ё-мобилей». Еще через год модели серьезно модернизировали, но так и не запустили в серию.

Предполагалось, что серийные машины, оснащенные гибридными силовыми установками, будут стоить около 450 тысяч рублей.

В апреле 2014 года компания «ё-АВТО» передала исключительные права на кузов и шасси «ё-мобиля» ФГУП НАМИ. Сумма сделки составила один евро. Такое решение было принято из-за нереальности проекта: итоговая стоимость автомобилей марки могла составить около одного миллиона рублей вместо изначально запланированных 350-500 тысяч.