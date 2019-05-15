Видео: как идеально проехать «Словакию Ринг» на Lada Vesta

«Словакия Ринг» — относительно новая трасса, ее построил австрийский архитектор Ганс Рот в 2009 году. Но она очень похожа на старые автодромы: быстрая, холмистая и не прощающая ошибок. Вместо широких асфальтовых зон вылета здесь только трава и гравий. На одной из прямых даже был перегиб, на котором машины подлетали в воздух, но после серьезной аварии его убрали.
Главная гоночная серия, которую принимает у себя «Словакия Ринг» — это мировой туринг. В 2012 году здесь прошла первая гонка WTCC, и с тех пор серия, за это время превратившаяся в WTCR, приезжает сюда почти каждый год. Кроме того, сюда приезжали чемпионаты FIA GT, Blancpain и даже гонки грузовиков: трасса широкая, обгонная и подходит самым разным гоночным сериям.
Мы позвали Владимира Озерецковского, очень быстрого симрейсера, чтобы он проехал быстрый круг по «Словакия Рингу» на Vesta TCR и поделился своими советами:
Кроме того, за советом мы решили обратиться и к настоящему гонщику — опытнейшему Кириллу Ладыгину. За свою долгую спортивную карьеру он успел взять множество трофеев в российских чемпионатах и выиграть Европейскую серию Ле-Ман в классе GT, а сейчас выступает за команду LADA Sport ROSNEFT в классе «туринг» — самом быстром в гоночной серии СМП РСКГ.
«Словакия Ринг» — новый автодром, но построили его по старым правилам. В зонах вылета здесь не асфальт, а только трава и гравий. Для опытных гонщиков такие трассы очень интересные и позволяют получить преимущество перед новичками, потому что им будет тяжело найти предел на трассе — права на ошибку не будет.
Но при этом трасса очень широкая и быстрая, а значит, очень обгонная. Возможностей выйти вперед здесь много, но я бы особенно отметил повороты 3-й, 6-й, 8-й и 13. Вообще, третий поворот можно назвать ключевым: Перед ним есть большой подъем, на котором автомобили класса TCR отрываются от земли, хоть и на короткое время. И сразу после приземления нужно и тормозить, и поворачивать. После начинается длинная секция, скорость на которой зависит от прохождения третьего поворота.
Еще один важный момент — это правильный баланс тормозов. Я бы установил его в соотношении 60/40: здесь хороший зацеп и больший баланс на передних тормозах позволит хорошо останавливать автомобиль.