Видео: как идеально проехать «Словакию Ринг» на Lada Vesta

Но при этом трасса очень широкая и быстрая, а значит, очень обгонная. Возможностей выйти вперед здесь много, но я бы особенно отметил повороты 3-й, 6-й, 8-й и 13. Вообще, третий поворот можно назвать ключевым: Перед ним есть большой подъем, на котором автомобили класса TCR отрываются от земли, хоть и на короткое время. И сразу после приземления нужно и тормозить, и поворачивать. После начинается длинная секция, скорость на которой зависит от прохождения третьего поворота.