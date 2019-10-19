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14:00

Mercedes-Benz отзывает Е-класс из-за отрывающегося спойлера

Отзывная кампания распространяется почти на 4 800 универсалов Е-класса

4 765 универсалов Mercedes-Benz Е-класса отправятся в сервис из-за спойлера, который может оторваться от двери багажного отсека на высокой скорости.

Как сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США, дефекту подвержены некоторые универсалы моделей E 450 2019 года выпуска, E 400 2017–2018 годов и «заряженные» AMG E 63 S 2018-2019 годов. Проблема заключается в некорректной установке спойлера в ходе сборки автомобиля, что с высокой долей вероятности может привести к тому, что на высокой скорости он оторвётся от двери багажника. Водитель, однако, может заблаговременно узнать об этой проблеме по характерному дребезжанию в задней части универсала на ходу.

Изначально «Мерседес» обвинил в этой проблеме одного из стажёров на конвейере, который неправильно собрал 16 универсалов в ноябре прошлого года, но после проведённого расследования выяснилось, что указанному дефекту подвержено гораздо большее количество автомобилей. Чтобы устранить это, дилеры Mercedes-Benz должны проверить крепление спойлера на каждом универсале из списка и при необходимости доработать его. С 9 января нынешнего года автомобили оснащаются креплением нового образца, которое устраняет возможные проблемы.