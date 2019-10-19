Mercedes-Benz отзывает Е-класс из-за отрывающегося спойлера

Как сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США, дефекту подвержены некоторые универсалы моделей E 450 2019 года выпуска, E 400 2017–2018 годов и «заряженные» AMG E 63 S 2018-2019 годов. Проблема заключается в некорректной установке спойлера в ходе сборки автомобиля, что с высокой долей вероятности может привести к тому, что на высокой скорости он оторвётся от двери багажника. Водитель, однако, может заблаговременно узнать об этой проблеме по характерному дребезжанию в задней части универсала на ходу.