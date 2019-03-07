Audi показала прототип электрического кросс-купе e-tron Sportback

При этом общей у кроссоверов может быть не только архитектура, но и силовая установка. На e-tron она состоит из двух асинхронных электромоторов (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 95 киловатт-часов позволяет электрокару проезжать на одной зарядке до 400 километров.