Audi показала прототип электрического кросс-купе e-tron Sportback

Детальной информации о технической начинке e-tron Sportback нет. Но известно, что кросс-купе, так же как и обычный e-tron, построен на модернизированной платформе MLB, оснащен электрическим полным приводом quattro и поддерживает быструю зарядку от 150-киловаттных терминалов.
При этом общей у кроссоверов может быть не только архитектура, но и силовая установка. На e-tron она состоит из двух асинхронных электромоторов (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 95 киловатт-часов позволяет электрокару проезжать на одной зарядке до 400 километров.
Продвинутая система рекуперации энергии обеспечивает до 30 процентов запаса хода e-tron. До перегрузки в -0,3 g кроссовер накапливает энергию при помощи электромоторов, без использования обычной тормозной системы. В оснащение Audi e-tron входит четырехуровневая системой электронного контроля устойчивости и система выбора режимов движения с семью профилями работы управляющей электроники.