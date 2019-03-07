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12:46

Audi показала прототип электрического кросс-купе e-tron Sportback

Публичный дебют модели запланирован на текущий год

На выставку в Женеве компания Audi привезла прототип купеобразного e-tron Sportback. Электрический кроссовер станет частью новой «зеленой» линейки из Ингольштадта и отпразднует публичный дебют уже в этом году.

Детальной информации о технической начинке e-tron Sportback нет. Но известно, что кросс-купе, так же как и обычный e-tron, построен на модернизированной платформе MLB, оснащен электрическим полным приводом quattro и поддерживает быструю зарядку от 150-киловаттных терминалов.

При этом общей у кроссоверов может быть не только архитектура, но и силовая установка. На e-tron она состоит из двух асинхронных электромоторов (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 95 киловатт-часов позволяет электрокару проезжать на одной зарядке до 400 километров.

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Продвинутая система рекуперации энергии обеспечивает до 30 процентов запаса хода e-tron. До перегрузки в -0,3 g кроссовер накапливает энергию при помощи электромоторов, без использования обычной тормозной системы. В оснащение Audi e-tron входит четырехуровневая системой электронного контроля устойчивости и система выбора режимов движения с семью профилями работы управляющей электроники.

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