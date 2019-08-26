Электрический Audi e-tron проехал 10 стран за сутки

За сутки автомобиль проехал через территории Словении, Австрии, Италии, Лихтенштейна, Швейцарии, Франции, Германии, Люксембурга и Бельгии. Завершилось путешествие в Нидерландах. Благодаря тому, что во всех локациях был разнообразный ландшафт, участники пробега смогли испытать e-tron в разных условиях.
Электрический кроссовер Audi преодолел холмистые Альпы, где продемонстрировал способность рекуперации энергии на спуске: при мощности 220 киловатт и крутящем моменте 300 Нм автомобиль преобразовывал энергию торможения в электричество. А на извилистых участках в Тироле подключилась система «электрического» полного привода, которая распределяет момент между осями в зависимости от дороги.
В 24 часа пробега вошло также время на подзарядку кроссовера. Благодаря тому, что литий-ионную батарею можно заряжать от установок с постоянным током, на восполнение заряда до 80 процентов уходило около получаса. Всего за время поездки автомобилю потребовалось семь остановок.
Электрический кроссовер Audi e-tron показали прошлой осенью. Он оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил, в режиме overboost они выдают 408 сил. Емкость аккумуляторной батареи составляет 95 киловатт-часов.
В начале июля владелец Tesla Model 3 установил рекорд по дальности для электрокаров: за сутки он сумел преодолеть 2781 километр по дорогам Германии. Водитель ехал за рулем модификации Long Range с полным приводом и запасом хода в 500 километров, а для чистоты эксперимента старался не нарушать и ехать согласно дорожным знакам и скоростному режиму.