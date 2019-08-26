Электрический Audi e-tron проехал 10 стран за сутки

Электрический кроссовер Audi преодолел холмистые Альпы, где продемонстрировал способность рекуперации энергии на спуске: при мощности 220 киловатт и крутящем моменте 300 Нм автомобиль преобразовывал энергию торможения в электричество. А на извилистых участках в Тироле подключилась система «электрического» полного привода, которая распределяет момент между осями в зависимости от дороги.

В 24 часа пробега вошло также время на подзарядку кроссовера. Благодаря тому, что литий-ионную батарею можно заряжать от установок с постоянным током, на восполнение заряда до 80 процентов уходило около получаса. Всего за время поездки автомобилю потребовалось семь остановок.