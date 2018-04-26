Седан и универсал Mercedes-Benz E-Class стали «заряженными» гибридами

Компания Mercedes-AMG расширила семейство моделей с индексом «53», добавив в него «заряженные» модификации седана и универсала E-Class. Как и дебютировавшие в январе купе и кабриолет E 53, «гибридные» новинки придут на смену 43-м моделям.

И седан, и универсал оснащается трехлитровой рядной «шестеркой», укомплектованной турбонагнетателем и вспомогательным электрическим компрессором. Отдача двигателя составляет 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента.

При интенсивных ускорениях мотору помогает стартер-генератор EQ Boost, питающийся от 48-вольтовой бортовой сети. Он может кратковременно увеличивать отдачу на 22 лошадиные силы (250 Нм)

Машины 53-й серии комплектуются девятиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода 4Matic+, аналогичной той, что используется на «заряженном» седане E 63 последнего поколения. Она позволяет полностью отключать передачу момента на переднюю ось.

С нуля до 100 километров в час седан и универсал Mercedes-AMG E 53 способны разгоняться за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час (с пакетом AMG Driver’s Package — 270 километров в час).

В список оснащения Mercedes-AMG E 53 входит пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, селектор режимов движения Dynamic Select, четырехпоршневые тормоза с 370-миллиметровыми дисками спереди и 360-миллиметровыми сзади, кресла с массажем и вентиляцией, а также информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым дисплеем, при заказе которой на центральную консоль также будут устанавливаться аналоговые часы.

В Германии продажи седана и универсала Mercedes-AMG E 53 4Matic+ начнутся в июне по цене от 79 248 и 82 038 евро соответственно.