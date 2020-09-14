В Европе снова планируют ужесточить нормы вредных выбросов

Еврокомиссия — это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, в ведении которого также находится экологическая политика. Ведомство устанавливает нормы вредных выбросов и штрафует производителей за их превышение. Согласно действующей редакции регламента, с 2021 года средний показатель не должен быть больше 95 граммов на километр. В 2025-м выбросы нужно будет сократить ещё на 15 процентов, а в 2020-м — на 37,5 процента.

По данным Automotive News Europe, в новом проекте документа, который Еврокомиссия представит уже на этой неделе, говорится о 50-процентном снижении выбросов углекислоты с 2030 года.