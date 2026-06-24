Екатеринбургской компании выдали мобилизационный наряд на грузовик

В письме, датированном 15 июня 2026 года, указано, что при получении соответствующего распоряжения машину необходимо доставить в указанный пункт в течение восьми часов. Грузовик должен прибыть с закреплённым водителем. Если его не окажется, компания обязана направить другого сотрудника.

Пока мобилизацию не объявили, техника остаётся в распоряжении фирмы. Однако организация должна назначить ответственных, следить за исправностью автомобиля и раз в полгода сообщать военкомату обо всех изменениях — продаже, списании или поломке. В случае утраты машины её потребуется заменить.

Основание — Положение о военно-транспортной обязанности, утверждённое указом президента № 1175 от 2 октября 1998 года. Документ позволяет заранее распределить транспорт организаций на случай мобилизации. В наряде прописаны марка, количество машин, адрес подачи и срок.

Сейчас грузовик продолжает работать в обычном режиме, но уже закреплён за военкоматом. За срыв или неполное исполнение наряда предусмотрена ответственность.

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