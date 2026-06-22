Опубликовано 22 июня 2026, 17:541 мин.
В Казахстане Chery формата Toyota Camry будут продавать за 1,5 млн рублей
Большой седан Chery Arrizo 8 в Казахстане предложат по цене «бюджетника». В Казахстане стартовали продажи седанов Chery Arrizo 8 2026 модельного года, сообщает «Газета.Ru». Модель можно считать одноклассником Toyota Camry. В продажу пойдут 150-сильный 1,6-литровый, а также 197-сильный 2,0-дитровый варианты. В первом случае момент передаёт 7-ступенчатый «робот», а во втором — 8-диапазонный «автомат»
© Chery
Стоимость новинки, как выяснило издание, составит 9,7 млн тенге, то есть 1,5 млн рублей. В Китае стоимость базовой версии Chery Arrizo 8 равна 103 тыс. юаней (1,1 млн рублей). В России дорестайлинговая модификация доступна покупателям за 2,8 млн рублей.
До этого стало известно, что Nissan Qashqai второго поколения официально выйдет на рынок Казахстана. Кроссоверы планируют поставлять из Китая, где старый Qashqai по-прежнему продаётся под названием Nissan Qashqai Glory.
Переднеприводная машина укомплектована 2-литровым 149-сильным атмосферником и вариатором. Рестайлинг преобразил и внешность, и салон. В частности, машина стала гораздо современнее, при этом излишней цифровизации нет.
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