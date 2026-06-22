В Казахстане Chery формата Toyota Camry будут продавать за 1,5 млн рублей

Стоимость новинки, как выяснило издание, составит 9,7 млн тенге, то есть 1,5 млн рублей. В Китае стоимость базовой версии Chery Arrizo 8 равна 103 тыс. юаней (1,1 млн рублей). В России дорестайлинговая модификация доступна покупателям за 2,8 млн рублей.

До этого стало известно, что Nissan Qashqai второго поколения официально выйдет на рынок Казахстана. Кроссоверы планируют поставлять из Китая, где старый Qashqai по-прежнему продаётся под названием Nissan Qashqai Glory.