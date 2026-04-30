Экс-дизайнер Jaguar и Rolls-Royce назвал самую любимую модель Lada
Тейлор прежде всего обратил внимание на перспективную модель Azimut. Он охарактеризовал её как удачный образец современного дизайнерского подхода.
«Сегмент внедорожников и компактных SUV сейчас очень востребован — особенно в странах с суровыми погодными условиями, такими как Россия или Северная Европа», — отметил Тейлор.
По его словам, такие машины воспринимаются как безопасные из-за высокого клиренса и чувства защищённости, что особенно ценят семейные покупатели.
Особую симпатию дизайнер испытывает к классической Lada Niva, которую назвал культовой и отметил её цельный, легко узнаваемый образ. Что касается Lada Vesta, Тейлор подробно на ней не останавливался, но заметил, что косвенно знаком с этой моделью, а её дизайн разрабатывал Стив Маттин — с ним у дизайнера давняя дружба.
Читайте также:
В России организуют производство двух популярных кроссоверов
Американцев напугали фотографии советского реактивного поезда
Россиян предупредил о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году