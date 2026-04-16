Опубликовано 16 апреля 2026, 18:161 мин.
Эксперты выяснили, сколько «Москвичей» серии М купили россияне
Эксперт Целиков: за месяц на учёт встали 182 «Москвича» серии М. За неполный месяц по состоянию на 12 апреля на учёт ГИБДД встало 182 новых «Москвича» серии М: 101 экземпляр М70 и 71 штука М90. Такую аналитику приводит Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат».
Завод «Москвич» ранее представил два новых кроссовера — пятиместный М70 и семиместный М90. Оба созданы на платформах китайского концерна SAIC, но получили собственную эмблему в виде зубца кремлевской стены и прошли адаптацию к российским условиям.
Более компактный «Москвич» М70 происходит от кроссовера MG HS второго поколения, а М90 выглядит как копия флагманского кроссовера MG RX9. В процессе превращения в «Москвичи» кроссоверы прошли циклы летних и зимних испытаний.
Рекомендованные розничные цены стартуют от 3,1 млн рублей за базовую версию М70 и достигают 4,2 млн за топовый М90.
Источник:Сергей Целиков - Автостат
Автор:Алексей Кованов
