Посмотрите на 30-летнюю эволюцию Hyundai Elantra

В 2006 году на Нью-Йоркском автосалоне Hyundai представил четвертое поколение Elantra под названием HD, в дизайне которого инженеры применили еще более плавные линии. Начиная с этой версии «Элантру» выпускали исключительно в кузове седан, в то время как хэтчбек получил имя i30.