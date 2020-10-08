Посмотрите на 30-летнюю эволюцию Hyundai Elantra

Первое поколение Hyundai Elantra сошло с конвейера в 1990 году. Модель, заменившую седан Stellar, выпускали в течение пяти лет. Тогда под капотом автомобиля инженеры разместили 1,6-литровый двигатель Mitsubishi мощностью 113 лошадиных сил. Агрегат позволял разгоняться до «сотни» за 9,5 секунд. Прямыми конкурентами новой корейской модели стали Ford Sierra и Opel Vectra.
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Следующее поколение «Элантры» дебютировало в 1995 году. Дизайн корейского седана стал более «гладким». Также модель обзавелась собственной линейкой силовых установок Hyundai Beta, которая включала в себя моторы объемом от 1,6 до 2,0 литров. Кроме того, впервые для автомобиля стад доступен кузов универсал.
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Третья генерация модели появилась в 2000 году. Помимо седана и универсала модель получила кузов хэтчбек, а линейка двигателей пополнилась двухлитровым дизелем. Кроме того, эти машины впервые стали поставлять в Россию.
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В 2006 году на Нью-Йоркском автосалоне Hyundai представил четвертое поколение Elantra под названием HD, в дизайне которого инженеры применили еще более плавные линии. Начиная с этой версии «Элантру» выпускали исключительно в кузове седан, в то время как хэтчбек получил имя i30.
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Пятое поколение модели выпустили в 2010 году. Автомобиль с приставкой «MD» для Южной Кореи и «UD» для США стала заметно крупнее предыдущих версий седана. Помимо этого, для автомобиля разработали трехдверную модификацию, которая получила название Elantra Coupe.
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Предпоследняя версия Hyundai Elantra появилась в 2016 году. Модель обзавелась массивной радиторной решеткой, которая впоследствии стала отличительной чертой большинства автомобилей марки.
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Нынешнее поколение модели дебютировало в марте 2020 года. Автомобиль получил более спортивный дизайн, неизменную крупную решетку радиатора, а также множество современных технологий. Впервые в истории Elantra стала гибридом. А также получила спортивное исполнение N Line.
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В России пока продается прежняя Elantra, c треугольным дизайном и моторами Gamma 1.6 и Nu 2.0 D-CVVT мощностью 110 и 150 лошадиных сил соответственно. Седаны с двигателем 1.6 оснащаются только шестидиапазонным «автоматом», машины с двухлитровым агрегатом комплектуются в том числе с ручной коробкой передач. Цена на «Элантру» начинаются от 1 235 000 рублей.
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