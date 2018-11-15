Названы сроки появления в России «треугольной» Hyundai Elantra

Помимо новой внешности, «Элантры» после обновления получили мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем, а также широкий набор электронных помощников, включая системы предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, контроля слепых зон, предупреждения о смене полосы движения и предупреждения об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении при езде задним ходом.