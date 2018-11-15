Названы сроки появления в России «треугольной» Hyundai Elantra

На данный момент рестайлинговая «Элантра», отличающаяся от предшественницы треугольными элементами дизайна передней части кузова, появилась в Южной Корее и США. На домашнем рынке модель получила 1,6-литровый атмосферный мотор нового семейства Smart Stream, который до этого появился на Kia Cerato.
Также южнокорейский вариант седана доступен со 120-сильным «газовым» мотором, 136-сильным дизелем и турбодвигателем, выдающим 204 силы. В США машина предлагается только с бензиновыми агрегатами от дорестайлинговой модели, выдающими от 130 до 204 сил.
Помимо новой внешности, «Элантры» после обновления получили мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем, а также широкий набор электронных помощников, включая системы предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, контроля слепых зон, предупреждения о смене полосы движения и предупреждения об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении при езде задним ходом.
Седан Hyundai Elantra шестого поколения дебютировал в 2015 году. Для России модель собирают в Калининграде. Автомобиль доступен с моторами мощностью 128 и 150 сил. Цены начинаются от 979 тысяч рублей.