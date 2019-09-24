Установлен рекорд скорости на электробайке

Айзенберг и погибший Мэтисон выступали за одну команду MadMax. До рекордного заезда Айзенберг поговорил с женой покойного гонщика, чтобы узнать ее мнение относительно его затеи с мировым рекордом. Она, по его словам, дала свое благословение.

Ранее другой байкер Марко Джордж установил рекорд скорости на мотоцикле, стоя на голове. В такой позе он разогнался до 122,5 километра. Причем Джордж – не профессиональный гонщик и даже не каскадер. Он работает инженером-робототехником, а мотоциклы – всего лишь его хобби.