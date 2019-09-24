Установлен рекорд скорости на электробайке

Мощность электрического мотоцикла, разработанного Ноттингемским университетом, составляет 255 лошадиных сил. Специально для заезда по прямой его перенастроили, в результате чего его средняя скорость составила 297,894 километра в час, а максимальная – 317 километров в час.
Однако рекорд Айзенберга пока неофициальный, так как его еще предстоит подтвердить Международной федерации мотоциклов (FIM). Согласно правилам, рекордная скорость рассчитывается по времени, за которое было пройдено определенное расстояние, причем гонщик должен совершить два успешных заезда в течение часа.
Айзенберг и погибший Мэтисон выступали за одну команду MadMax. До рекордного заезда Айзенберг поговорил с женой покойного гонщика, чтобы узнать ее мнение относительно его затеи с мировым рекордом. Она, по его словам, дала свое благословение.
Ранее другой байкер Марко Джордж установил рекорд скорости на мотоцикле, стоя на голове. В такой позе он разогнался до 122,5 километра. Причем Джордж – не профессиональный гонщик и даже не каскадер. Он работает инженером-робототехником, а мотоциклы – всего лишь его хобби.