Видео: мотоциклист разогнался до 122 км/ч, стоя на голове

Заезд проходил на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире. Пиковая скорость гонщика составила 76,174 мили в час или 122,590 километра в час. Для сравнения, предыдущий рекордсмен смог разогнаться до 30 миль в час.
Марко Джордж, автор нового рекорда, опубликовал ролик на своем YouTube-канале. Как рассказал он сам, на подготовку к заезду ушло чуть больше полугода — байкер работает инженером-робототехником, а гонки на мотоциклах просто его хобби.
На прошлой неделе в Porsche рассказали о своем необычном рекорде: гибридный кроссовер Cayenne Turbo S стал лучшим на трассе, которой еще нет. Автомобиль проехал круг по недостроенной дороге за 3 минуты 51 секунду — поскольку кроме него по кольцу еще не ездил никто, время автоматически стало рекордным.
Половину трассы кроссовер проехал по обычной асфальтированной дороге, а оставшиеся полкруга ему пришлось ехать по пересеченной местности из песка, гравия и травы. Разумеется, даже представители Porsche относятся к рекорду несерьезно и употребляют это слово исключительно в кавычках.