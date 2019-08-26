Видео: мотоциклист разогнался до 122 км/ч, стоя на голове

Заезд проходил на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире. Пиковая скорость гонщика составила 76,174 мили в час или 122,590 километра в час. Для сравнения, предыдущий рекордсмен смог разогнаться до 30 миль в час.

Марко Джордж, автор нового рекорда, опубликовал ролик на своем YouTube-канале. Как рассказал он сам, на подготовку к заезду ушло чуть больше полугода — байкер работает инженером-робототехником, а гонки на мотоциклах просто его хобби.