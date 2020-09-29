Для мощных электросамокатов россиянам понадобятся права категории М

В ведомстве заявили, что электросамокат с двигателем мощнее 250 Ватт считается мопедом, а поскольку последний – это механическое транспортное средство, то для управления им владелец должен иметь права категории М. Следуя этой логике, за нарушение ПДД на электросамокате грозят санкции, предусмотренные главой 12 КоАП для обычных водителей, а также меры обеспечения, предусмотренные ст. 27.13 кодекса — эвакуация на штрафстоянку.
В случае, если мощность мотора электросамоката менее 250 ватт, то его владелец считается пешеходом, соответственно, и штрафы ему грозят, как пешеходу. Максимальный размер санкции составляет 1,5 тысячи рублей по статье 12.30 КоАП.
Известно как минимум об одном случае, когда мужчина, нарушивший ПДД на мощном электросамокате (он управлял им в состоянии алкогольного опьянения), может лишиться водительских прав. Речь идет о жителе Казани Дмитрие Котухове, которого остановили во время пьяной езды и провели освидетельствование. Материалы уже переданы в суд, заседание пройдёт в начале октября.
Ранее стало известно, что в правилах дорожного движения появится новый термин – «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К этому виду транспорта относятся не только моноколеса, гироскутеры, сегвеи и электросамокаты, но и роликовые коньки и скейты. Соответствующий проект поправок в ПДД подготовил Минтранс.
Из документа следует, что скорость средств индивидуальной мобильности ограничивается 20 километрами в час при совместном движении с пешеходами. Запрещается использовать СИМ в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, а также в «болезненном состоянии».