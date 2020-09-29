Для мощных электросамокатов россиянам понадобятся права категории М

В ведомстве заявили, что электросамокат с двигателем мощнее 250 Ватт считается мопедом, а поскольку последний – это механическое транспортное средство, то для управления им владелец должен иметь права категории М. Следуя этой логике, за нарушение ПДД на электросамокате грозят санкции, предусмотренные главой 12 КоАП для обычных водителей, а также меры обеспечения, предусмотренные ст. 27.13 кодекса — эвакуация на штрафстоянку.

В случае, если мощность мотора электросамоката менее 250 ватт, то его владелец считается пешеходом, соответственно, и штрафы ему грозят, как пешеходу. Максимальный размер санкции составляет 1,5 тысячи рублей по статье 12.30 КоАП.