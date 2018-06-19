Автомобиль засняли во время испытаний в Испании

Пульс

Mercedes-Benz показал новые фотографии первого электрокроссовера

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19 июня 2018

Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии прототипа новой модели – электрического кроссовера EQC. На снимках показан автомобиль в камуфляже, проходящий испытания в Испании в условиях жаркого климата.

[Серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м](https://motor.ru/selector/elektrokary2018goda.htm)

Серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м

Электрокроссовер тестируют при температуре +50 градусов Цельсия. Инженеры хотят проверить, как в этих условиях поведет себя батарея, а также насколько эффективна система охлаждения силовой установки и климат-контроль в экстремальных условиях.

До этого «Мерседес» проводил испытания этого автомобиля на севере Швеции при температуре -35 градусов Цельсия. Инженеры проверяли запуск силовой установки при холодных батареях, работу зарядных кабелей, а также систем предварительного прогрева салона и рекуперации энергии.

В общей сложности компания построила около 200 прототипов EQC. Помимо Швеции и Испании, машины также проходят испытания в Германии, Финляндии, Италии, Дубае, Южной Африке, Китае и США.

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Этот кроссовер станет первой моделью из линейки электромобилей EQ. Новинка будет оснащаться блоком аккумуляторов емкостью 70 киловатт-часов, которые позволят проехать без подзарядки около 482 километров.

В серию модель EQC, как ожидается, будет запущена в 2019 году. Предзаказы на автомобиль уже принимаются – первыми получили возможность заказать машину жители Норвегии.

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Теги:
Mercedes-BenzЭлектрокарыКроссоверы
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