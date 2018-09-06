Электрокроссовер Ford в стиле «Мустанга»: первое изображение

Судя по изображению, автомобиль будет представлять собой купеообразный кроссовер с фонарями от Ford Mustang. В компании сообщили, что после поездки представителей марки в Китай, дизайнеры были вынуждены внести изменения в проект электрокроссовера. В частности, был увеличен экран мультимедийной системы, потому что клиентам в КНР нравятся большие дисплеи.

Никакой подробной информации о технической начинке новинки нет. Предполагается лишь, что машина сможет проезжать без подзарядки около 480-500 километров.

Производство электрокара будет развернуто через два года в Мексике.