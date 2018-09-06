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18:02

Электрокроссовер Ford в стиле «Мустанга»: первое изображение

Машина появится в серии через два года

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Компания Ford опубликовала первое изображение новой модели – электрического кроссовера, построенного в стиле «Мустанга». В серии такой автомобиль, как ожидается, появится в 2020 году.

Судя по изображению, автомобиль будет представлять собой купеообразный кроссовер с фонарями от Ford Mustang. В компании сообщили, что после поездки представителей марки в Китай, дизайнеры были вынуждены внести изменения в проект электрокроссовера. В частности, был увеличен экран мультимедийной системы, потому что клиентам в КНР нравятся большие дисплеи.

Никакой подробной информации о технической начинке новинки нет. Предполагается лишь, что машина сможет проезжать без подзарядки около 480-500 километров.

Производство электрокара будет развернуто через два года в Мексике.

Полвека эволюции Ford Mustang показали за две минуты

В начале года стало известно, что электрический кроссовер марки может получить название Mach 1 – так в прошлом именовались «горячие» версии купе Mustang. Однако, как уточняет издание Automotive News, производитель принял решение отказаться от этой идеи. Это произошло из-за критики поклонников марки.

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