Ford рассказал о будущем использовании названия Mach 1

Пульс

Название «заряженных» «Мустангов» отдадут электрокроссоверу

064d418254355ac94333d57304af51789a73a241
15 января 2018

Компания Ford объявила о том, что название Mach 1 в будущем будет использоваться для электрического кроссовера. Ранее это наименование применялось автопроизводителем для «горячих» версией купе Mustang прошлых поколений. Соответствующий тизер размещен на странице компании в Twitter.

Технических подробностей об электрическом кроссовере в Ford не привели. При этом в компании отметили, что его разработкой занимается подразделение Team Edison, которую готовит будущие электромобили Ford.

Автопроизводитель отметил также, что «заряженный» электрокроссовер появится в 2020 году.

Ранее компания Ford показала две новые модели. Речь идет о пикапе Ranger последнего поколения, который остался рамным, но получил бензиновый турбомотор и десятидиапазонный «автомат», а также особой модификации «Мустанга». Последняя посвящена 50-летию фильма «Буллит» со Стивом МакКуином в главной роли.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

Грузовик размером с дом

Концепт-трак Ford Big Red, в котором было вообще все

Теги:
FordMustangMach 1
Новости по теме
12 января 2018
Калифорнийский стартап выпустит электроскутер под маркой Ford
11 января 2018
В США грузовик протаранил беспилотник «Форда»
11 января 2018
Ford представил первый «заряженный» кроссовер
12 декабря 2017
Ford признал электрические беспилотники неэффективными в сравнении с гибридными
20 июня 2013
Ford возродит Mustang Mach 1