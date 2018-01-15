Название «заряженных» «Мустангов» отдадут электрокроссоверу

Компания Ford объявила о том, что название Mach 1 в будущем будет использоваться для электрического кроссовера. Ранее это наименование применялось автопроизводителем для «горячих» версией купе Mustang прошлых поколений. Соответствующий тизер размещен на странице компании в Twitter.

Технических подробностей об электрическом кроссовере в Ford не привели. При этом в компании отметили, что его разработкой занимается подразделение Team Edison, которую готовит будущие электромобили Ford.

Автопроизводитель отметил также, что «заряженный» электрокроссовер появится в 2020 году.

Ранее компания Ford показала две новые модели. Речь идет о пикапе Ranger последнего поколения, который остался рамным, но получил бензиновый турбомотор и десятидиапазонный «автомат», а также особой модификации «Мустанга». Последняя посвящена 50-летию фильма «Буллит» со Стивом МакКуином в главной роли.

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