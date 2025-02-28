В Москве открылся первый зарядный хаб для электрокаров

В Москве открылся первый зарядный хаб для электрокаровОн может одновременно подзаряжать 20 машин
Хаб может одновременно заряжать 20 электромобилей. На площадке установлено 10 быстрых терминалов мощностью 120 киловатт, каждый из которых может заряжать по две машины.
Предусмотрено два типа коннекторов — GB/T и CCS Combo 2. В зависимости от модели автомобиля и уровня заряда аккумулятора зарядка займет от 35 до 40 минут. Автовладельцам доступна комната отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами.
В сутки хаб сможет заряжать по 500 электрокаров, рассчитывают в дептрансе. Помимо «Южного», в столице появятся и другие — их будут размещать вблизи ТЭЦ.
Хаб «Южный» построен ПАО «Мосэнерго» в партнерстве с дептрансом. Таким образом власти надеются поддержать спрос на электрокары, который в январе упал более чем вдвое. Россияне купили только 652 новых электромобиля, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года, подсчитали в «Автостате». Доля «батарейных» машины на рынке не достигает и одного процента.