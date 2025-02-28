В Москве открылся первый зарядный хаб для электрокаров

Хаб «Южный» построен ПАО «Мосэнерго» в партнерстве с дептрансом. Таким образом власти надеются поддержать спрос на электрокары, который в январе упал более чем вдвое. Россияне купили только 652 новых электромобиля, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года, подсчитали в «Автостате». Доля «батарейных» машины на рынке не достигает и одного процента.