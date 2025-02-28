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Опубликовано 28 февраля 2025, 11:36
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В Москве открылся первый зарядный хаб для электрокаров

Он может одновременно подзаряжать 20 машин
В Москве заработал зарядный хаб для электромобилей. Электрохаб под названием «Южный» открылся по адресу Востряковский проезд, дом 10, строение 140, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. На площадке могут одновременно подзаряжаться 20 автомобилей. Зарядка займет в среднем от 35 до 40 минут, которые водители могут провести в зоне отдыха.
В Москве открылся первый зарядный хаб для электрокаров
© Дептранс Москвы / Telegram
Мария Руцкая

Хаб может одновременно заряжать 20 электромобилей. На площадке установлено 10 быстрых терминалов мощностью 120 киловатт, каждый из которых может заряжать по две машины.

© Дептранс Москвы / Telegram

Предусмотрено два типа коннекторов — GB/T и CCS Combo 2. В зависимости от модели автомобиля и уровня заряда аккумулятора зарядка займет от 35 до 40 минут. Автовладельцам доступна комната отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами.

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В сутки хаб сможет заряжать по 500 электрокаров, рассчитывают в дептрансе. Помимо «Южного», в столице появятся и другие — их будут размещать вблизи ТЭЦ.

Хаб «Южный» построен ПАО «Мосэнерго» в партнерстве с дептрансом. Таким образом власти надеются поддержать спрос на электрокары, который в январе упал более чем вдвое. Россияне купили только 652 новых электромобиля, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года, подсчитали в «Автостате». Доля «батарейных» машины на рынке не достигает и одного процента.