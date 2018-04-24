Infiniti разработает платформу специально для электрокаров

Компания Infiniti объявила о разработке совершенно новой платформы для электромобиля, созданного по мотивам концепт-кара Q Inspiration. Этот прототип дебютировал минувшей зимой на автосалоне в Детройте. Об этом на пресс-конференции накануне открытия автосалона в Пекине рассказал президент производителя Рональд Крюгер.

На новой платформе планируется создать сразу несколько моделей, первую из которых представят в 2021 году. Одной из них и станет седан с внешностью концепт-кара Q Inspiration — его производство развернут в Пекине. Конструкция новой платформы предусматривает возможность создания машин как с полностью электрической «начинкой», так и гибридов с бортовым «удлинителем хода» e-Power в виде компактного бензинового мотора.

По словам Крюгера, концепт Q Inspiration стал первым примером нового дизайнерского языка компании. По его словам, прототип создавался с учетом вкусов китайских потребителей — поэтому подобный автомобиль должен быть динамичным, просторным и выглядеть спортивно.

При этом сам концепт электромобилем не был вовсе: под капотом находился турбомотор VC-Turbo c переменной степенью сжатия, который потом использовали на кроссовере QX50 второго поколения. Машина стала первым Infiniti, разработанным под руководством нового шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, до этого занимавшего аналогичную должность в BMW.