«Калашников» построил гражданский электрокар без дверей

Электрокар оснащен 50-киловаттным двигателем и литий-железо-фосфатными батареями. Машина может разгоняться до 80 километров в час, а ее запас хода достигает 150 километров.

В концерне заявляют, что UV-4 имеет высокую плавность хода и требует минимального техобслуживания. Стоимость подобного автомобиля производитель не назвал.