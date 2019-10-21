Электрический кроссовер Mazda: первое изображение

Как говорят в компании, интерьер электрокара будет «создавать ощущение простора», видимо, за счет «парящей» центральной консоли с дополнительными пустотами. В серию модель пойдет в следующем году. Причем кроссовер на батарейках предложат не только на домашнем рынке, но и за его пределами, в том числе в Европе.