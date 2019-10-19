Mazda выпустит инновационный дизель в 2020 году

О разработке перспективного дизельного мотора рассказал Autocar руководитель отдела исследований и разработок европейского филиала Mazda Кристиан Шульце. Собеседник британского журнала не подтвердил, что новый дизель будет использовать технологию с воспламенением от сжатия, идентичную бензиновым моторам линейки Skyactive-X, но добавил, что «между бензином и дизельным топливом не так много различий».

Кристиан Шульце пояснил верность японского производителя дизельным агрегатам на фоне перехода на гибриды и электромобили: по мнению инженеров Mazda, необходимо развивать все виды силовых агрегатов, если это экономически оправданно. Специалист подчеркнул, что надеется — «правительства проснутся и увидят, что есть и другие пути, наряду с электрификацией».