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20:59

Mazda выпустит инновационный дизель в 2020 году

Японская фирма по-прежнему верит в моторы на тяжёлом топливе

© Mazda Skyactiv-X
Компания Mazda намерена расширить линейку дизельных двигателей в 2020 году. Мотористы Mazda покажут всему миру, «насколько экологически дружественными и эффективными могут быть дизельные моторы», заявили в европейском представительстве марки.

О разработке перспективного дизельного мотора рассказал Autocar руководитель отдела исследований и разработок европейского филиала Mazda Кристиан Шульце. Собеседник британского журнала не подтвердил, что новый дизель будет использовать технологию с воспламенением от сжатия, идентичную бензиновым моторам линейки Skyactive-X, но добавил, что «между бензином и дизельным топливом не так много различий».

Кристиан Шульце пояснил верность японского производителя дизельным агрегатам на фоне перехода на гибриды и электромобили: по мнению инженеров Mazda, необходимо развивать все виды силовых агрегатов, если это экономически оправданно. Специалист подчеркнул, что надеется — «правительства проснутся и увидят, что есть и другие пути, наряду с электрификацией».

Популярность двигателей на тяжёлом топливе снизилась из-за Дизельгейта и сопутствующих экологических скандалов. Продажи легковых дизелей в Великобритании снизились с начала года на 20 процентов. Тем не менее, Mazda, в отличие от Volvo и Porsche не собирается отказываться от дизельных моторов в обозримом будущем.

В тоже время разработке электрифицированных силовых агрегатов уделяется достаточно внимания: первый «чистый» электрокар Mazda дебютирует на следующей неделе на автосалоне в Токио. Известно, что первым электромобилем Mazda будет компактный городской купеобразный кроссовер с запасом хода менее 240 километров.

Источник: AutoCar