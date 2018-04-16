Райдер использовал для поездки 70-сильный мотоцикл Zero

Пульс

Мотоциклист установил рекорд, проехав на электробайке 1113 километров за сутки

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16 апреля 2018

Мотоциклист из Германии установил новый мировой рекорд по самому дальнему расстоянию, которое удалось проехать на электрическом байке за 24 часа. Ремо Клавиттер смог преодолеть 1113,4 километра.

[Девять электробайков, от которых не тянет зевать](https://motor.ru/selector/hellomoto.htm)

Девять электробайков, от которых не тянет зевать

Райдер использовал для поездки электробайк Zero DSR ZF14.4, оснащенный 70-сильным двигателем и батареей на 18 киловатт-часов, позволяющей проезжать без подзарядки до 328 километров в городском цикле и до 156 километров на трассе (при постоянной скорости 113 километров в час).

Клавиттер использовал для установления рекорда заранее продуманный маршрут между Берлином и Нойштрелицем, где находится штаб-квартира организации, занимающейся возобновляемыми источниками энергии.

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Из суммарного времени всей поездки около 9,5 часа было потрачено на подзарядку батарей мотоцикла. В том числе, Клавиттер использовал станции быстрой «заправки», позволяющие зарядить аккумуляторы всего за один час. Средняя скорость движения за весь маршрут составила 46,4 километра в час.

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