Илон Маск станцевал на открытии нового завода Tesla

Маск танцует на фоне слайда с фотографией Tesla Model Y, второй модели, которая встанет на конвейер шанхайского завода. Первой же стала Model 3 – уже сейчас на предприятии выпускают по 1000 электрокаров в неделю с локализацией 30 процентов. К концу 2020 года уровень локализации планируется довести до 100 процентов. Что же касается самого завода, то он рассчитан на сборку 250 машин ежегодно.

Пока Model 3 можно купить в Китае за 355 800 юаней (3,15 млн рублей), однако с увеличением уровня локализации и объемов производства, электромобиль подешевеет примерно на 20 процентов.