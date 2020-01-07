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17:00

Илон Маск станцевал на открытии нового завода Tesla

Глава Tesla пустился в пляс на церемонии запуска производства на Гигафабрике в Шанхае

Лиза Будрина
Илон Маск нестандартно подошел к своему выступлению на церемонии старта производства на шанхайском заводе – прежде, чем торжественно объявить о начале сборки, 48-летний миллиардер исполнил сольный танец. Импровизация, хоть и выглядит несколько неловкой, получилась задорной.

Маск танцует на фоне слайда с фотографией Tesla Model Y, второй модели, которая встанет на конвейер шанхайского завода. Первой же стала Model 3 – уже сейчас на предприятии выпускают по 1000 электрокаров в неделю с локализацией 30 процентов. К концу 2020 года уровень локализации планируется довести до 100 процентов. Что же касается самого завода, то он рассчитан на сборку 250 машин ежегодно.

Пока Model 3 можно купить в Китае за 355 800 юаней (3,15 млн рублей), однако с увеличением уровня локализации и объемов производства, электромобиль подешевеет примерно на 20 процентов.

На счету Маска – не одно яркое выступление. Чего стоит только презентация футуристического пикапа Tesla Cybertruck, на которой Маск метал в стекла машины металлические шарики и бил кувалдой по кузову, чтобы продемонстрировать уровень брони.

Источник: New China TV