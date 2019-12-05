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11:54

Посмотрите на «субмарину» Lotus, вдохновившую Илона Маска на Cybertruck

Задолго до появления пикапа Tesla Маск заплатил за этот Esprit миллион долларов

Lotus Esprit «Wet Nellie»
Лиза Будрина
На волне обсуждения радикального дизайна пикапа Tesla Cybertruck зарубежные журналисты вспомнили историю «субмарины» Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил» 1977 года. Илон Маск купил этот автомобиль еще в 2013 году почти за миллион долларов, хотя прежнему владельцу Esprit достался всего за 100 долларов.

Lotus Esprit, который на съемочной площадке прозвали «Мокрой Нелли» в честь актрисы Нелли Уоллис, в фильме трансформировался в «субмарину» с ракетными пусковыми установками. К слову, именем Уоллис назвали и автожир агента 007 из другой части бондианы, «Живешь только дважды» (1967 год). Тот аппарат получил прозвище «Маленькая Нелли».

Что же касается Esprit, то он действительно мог перемещаться под водой. По сути, это был так называемый wet sub, подводный аппарат без сухой кабины для экипажа, который в движение приводили четыре винтовых движителя. После завершения съемок «Шпиона, который меня любил» уникальный автомобиль отправили на склад в Лос-Анджелесе, где он пылился до конца 1980-х годов.

Кадр из фильма «Шпион, который меня любил»

В 1989-м в ходе «слепого» аукциона семейная пара из Лос-Анджелеса выкупила весь склад всего за 100 долларов. Каково было их удивление, когда среди прочего хлама обнаружилась культовая «Мокрая Нелли».

Видео: Movieclips

С Esprit владельцы расстались только в 2013 году. Они выставили автомобиль на торги, на которых победил Илон Макс – он, как большой фанат бондианы, не пожалел заплатить за машину 997 000 долларов.

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Позже в интервью Jalopnik глава Tesla заявил, что был «разочарован тем, что этот Esprit не может трансформироваться на самом деле». «Я собираюсь создать электрическую силовую установку, которая позволила бы автомобилям превращаться в подлодки на самом деле», пообещал он тогда. Пока Маск не воплотил эту идею в жизнь, зато позаимствовал у Esprit клиновидную форму кузова для пикапа Cybertruck.

Источник: Popular Mechanics, Jalopnik.com