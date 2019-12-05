Посмотрите на «субмарину» Lotus, вдохновившую Илона Маска на Cybertruck

Lotus Esprit, который на съемочной площадке прозвали «Мокрой Нелли» в честь актрисы Нелли Уоллис, в фильме трансформировался в «субмарину» с ракетными пусковыми установками. К слову, именем Уоллис назвали и автожир агента 007 из другой части бондианы, «Живешь только дважды» (1967 год). Тот аппарат получил прозвище «Маленькая Нелли».

Что же касается Esprit, то он действительно мог перемещаться под водой. По сути, это был так называемый wet sub, подводный аппарат без сухой кабины для экипажа, который в движение приводили четыре винтовых движителя. После завершения съемок «Шпиона, который меня любил» уникальный автомобиль отправили на склад в Лос-Анджелесе, где он пылился до конца 1980-х годов.