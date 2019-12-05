Посмотрите на «субмарину» Lotus, вдохновившую Илона Маска на Cybertruck

Lotus Esprit, который на съемочной площадке прозвали «Мокрой Нелли» в честь актрисы Нелли Уоллис, в фильме трансформировался в «субмарину» с ракетными пусковыми установками. К слову, именем Уоллис назвали и автожир агента 007 из другой части бондианы, «Живешь только дважды» (1967 год). Тот аппарат получил прозвище «Маленькая Нелли».
Что же касается Esprit, то он действительно мог перемещаться под водой. По сути, это был так называемый wet sub, подводный аппарат без сухой кабины для экипажа, который в движение приводили четыре винтовых движителя. После завершения съемок «Шпиона, который меня любил» уникальный автомобиль отправили на склад в Лос-Анджелесе, где он пылился до конца 1980-х годов.
Кадр из фильма «Шпион, который меня любил»
В 1989-м в ходе «слепого» аукциона семейная пара из Лос-Анджелеса выкупила весь склад всего за 100 долларов. Каково было их удивление, когда среди прочего хлама обнаружилась культовая «Мокрая Нелли».
Видео: Movieclips
С Esprit владельцы расстались только в 2013 году. Они выставили автомобиль на торги, на которых победил Илон Макс – он, как большой фанат бондианы, не пожалел заплатить за машину 997 000 долларов.
Все о дизайне суперпикапа Cybertruck: чем вдохновлялись его создатели помимо «Бегущего по лезвию» и «клиновидных» итальянских машин
Позже в интервью Jalopnik глава Tesla заявил, что был «разочарован тем, что этот Esprit не может трансформироваться на самом деле». «Я собираюсь создать электрическую силовую установку, которая позволила бы автомобилям превращаться в подлодки на самом деле», – пообещал он тогда. Пока Маск не воплотил эту идею в жизнь, зато позаимствовал у Esprit клиновидную форму кузова для пикапа Cybertruck.