В память о первом оранжевом McLaren построили уникальный суперкар

Первый оранжевый McLaren появился в 1967 году. Выкрасить гоночный прототип в цвет Papaya Orange предложил менеджер команды Эдвард Майер — по задумке, яркая ливрея должна была сделать машину более заметной. Такой же колер получил болид MP4/12 сезона 1997 года, а в 2009-м в палитре McLaren появилась новая вариация — Volcano Orange. Еще через несколько лет к ней прибавились оттенки McLaren Orange, Papaya Spark и Azores.