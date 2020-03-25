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18:42

В память о первом оранжевом McLaren построили уникальный суперкар

Двухдверку окрасили в цвет гоночного прототипа M6A 1967 года

Алексей Носаченко
Отделение McLaren Special Operations (MSO) показало еще один «памятный» вариант оформления спидстера Elva. Теперь суперкар выкрасили в цвет гоночного прототипа M6A, пять лет подряд блиставшего в серии Can-Am и ставшего первым оранжевым «Маклареном».

Первый оранжевый McLaren появился в 1967 году. Выкрасить гоночный прототип в цвет Papaya Orange предложил менеджер команды Эдвард Майер — по задумке, яркая ливрея должна была сделать машину более заметной. Такой же колер получил болид MP4/12 сезона 1997 года, а в 2009-м в палитре McLaren появилась новая вариация — Volcano Orange. Еще через несколько лет к ней прибавились оттенки McLaren Orange, Papaya Spark и Azores.

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Уникальный вариант суперкара Elva окрашен в цвет Anniversary Orange, разбавленный серой полосой и цифрами «4» — гоночным номером Брюса Макларена.

Именно в таком цвете особенно заметно эффектное «перетекание» дверей и обтекателей внутрь кабины, а контрастом на этом фоне выступают кресла-ковши с белой обивкой. Судя по фотографиям, открытой двухдверке также достались шильдики и прессованного карбона.

Двухдверка McLaren Elva оснащена 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который выдает 815 сил (800 Нм) и работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». С места до «сотни» модель разгоняется менее чем за три секунды.

Особенность машины — активная система управления воздушными потоками AAMS (Active Air Management System), способная создавать воздушный «купол» над кокпитом.