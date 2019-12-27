Почему McLaren Elva не нужно лобовое стекло: видео

Лишенный крыши и даже лобового стекла Elva стал частью линейки Ultimate Series, самой дорогой и экстремальной в портфолио McLaren. В основе — углепластиковый монокок Monocell II, как и у других суперкаров марки, прикрытый карбоновыми панелями. Эти массивные элементы в длину достигают трех метров. Их толщина — всего 1,2 миллиметра. Но главное в спидстере — система активного управления воздушными потоками, позволившая избавить водителя и пассажиров от назойливого ветра.
Главный элемент McLaren Active Air Management System (AAMS) — карбоновый дефлектор на капоте. С ростом скорости он поднимается и создает зону пониженного давления. Разогнанный забранный через отверстие над сплиттером воздух подхватывается обтекающими автомобиль потоками (эффект эжекции) и попадает в невозмущенную среду, создавая над кокпитом нечто вроде «пузыря». Впрочем, AAMS можно деактивировать, а в качестве опции заказать для суперкара подобие лобового стекла.
McLaren Elva оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями. Двигатель с плоским коленчатым валом и системой смазки с сухим картером выдает 815 сил и 800 Нм момента и работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». С нуля до «сотни» спидстер разгоняется менее чем за три секунды, а до 200 километров в час — за 6,7 секунды, быстрее трекового Senna.