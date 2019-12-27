Почему McLaren Elva не нужно лобовое стекло: видео

Лишенный крыши и даже лобового стекла Elva стал частью линейки Ultimate Series, самой дорогой и экстремальной в портфолио McLaren. В основе — углепластиковый монокок Monocell II, как и у других суперкаров марки, прикрытый карбоновыми панелями. Эти массивные элементы в длину достигают трех метров. Их толщина — всего 1,2 миллиметра. Но главное в спидстере — система активного управления воздушными потоками, позволившая избавить водителя и пассажиров от назойливого ветра.