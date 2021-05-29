Экстремальный спидстер McLaren всё-таки получил ветровое стекло

Главной особенностью суперкара McLaren Elva производитель называл систему активной аэродинамики AAMS. Основным её элементом был карбоновый дефлектор в передней части кузова, который приподнимался с ростом скорости и вызывал разрежение воздуха, поступающего через воздуховод в бампере к прорези в капоте. Этот воздух подхватывался обтекающими кузов потоками и создавал над кокпитом зону, свободную от вихрей. Теперь, как сообщает издание Autocar, от сложной системы решено отказаться — спидстер получит обычное ветровое стекло с очистителями и омывателями, датчиками дождя и света, парой козырьков и даже подогревом.
Впрочем, из-за отказа от системы AAMS «сухая» масса автомобиля с ветровым стеклом выросла всего на 20 килограммов. На жёсткости углепластикового монокока и динамике изменение конструкции никак не отобразилось: Elva разгоняется до «сотни» за 2,8 секунды, а до 200 километров в час — за 6,7. Спидстер оснащён 4,0-литровым битурбомотором V8 с плоским коленчатым валом и сухим картером, который развивает 815 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Первые товарные экземпляры McLaren Elva обещают передать клиентам в конце текущего года.