Экстремальный спидстер McLaren всё-таки получил ветровое стекло

Главной особенностью суперкара McLaren Elva производитель называл систему активной аэродинамики AAMS. Основным её элементом был карбоновый дефлектор в передней части кузова, который приподнимался с ростом скорости и вызывал разрежение воздуха, поступающего через воздуховод в бампере к прорези в капоте. Этот воздух подхватывался обтекающими кузов потоками и создавал над кокпитом зону, свободную от вихрей. Теперь, как сообщает издание Autocar, от сложной системы решено отказаться — спидстер получит обычное ветровое стекло с очистителями и омывателями, датчиками дождя и света, парой козырьков и даже подогревом.