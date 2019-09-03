Мотоцикл Элвиса стал одним из самых дорогих в мире

Говоря о других раритетных байках, за которые посетители аукционов готовы выложить крупные суммы, следует вспомнить о Harley-Davidson Strap Tank 1907 года, проданном за 715 тысяч долларов (46,9 миллиона рублей) и Harley-Davidson Fat Boy из киноленты «Терминатор 2: Судный день», на котором разъезжал герой Арнольда Шверцвеггера. «Мотоцикл Терминатора» в свое время ушел с молотка за 512 тысяч долларов (33,6 миллиона рублей).