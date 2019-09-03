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18:01

Мотоцикл Элвиса стал одним из самых дорогих в мире

«Звездный» Harley-Davidson не оправдал ожиданий на аукционе

© Kruse GWS Auctions
Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide 1979 года, принадлежавший Элвису Пресли, был продан на аукционе за 800 тысяч долларов вместо ожидаемых двух миллионов (около 131 миллиона рублей). Несмотря на то, что лот не оправдал ожиданий, в рейтинге самых дорогих мотоциклов в мире он занял почетное третье место.

Байк со скромными 203 километрами на одометре нашел нового хозяина 31 августа. Прежде, чем попасть в руки частного коллекционера, Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide три десятилетия являлся частью экспозиции американского музея Pioneer Auto Museum в Южной Дакоте.

Kruse GWS Auctions

Что же касается двух других дорогостоящих мотоциклов, которых байку короля рок-н-ролла не удалось «обогнать», то это Vincent Black Lightning 1951 года за 929 тысяч долларов (почти 61 миллион рублей) и Cyclone Board Track Racer 1915 года за 852 тысячи долларов (57 миллионов рублей).

Говоря о других раритетных байках, за которые посетители аукционов готовы выложить крупные суммы, следует вспомнить о Harley-Davidson Strap Tank 1907 года, проданном за 715 тысяч долларов (46,9 миллиона рублей) и Harley-Davidson Fat Boy из киноленты «Терминатор 2: Судный день», на котором разъезжал герой Арнольда Шверцвеггера. «Мотоцикл Терминатора» в свое время ушел с молотка за 512 тысяч долларов (33,6 миллиона рублей).

Источник: motorcyclenews.com