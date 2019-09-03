Мотоцикл Элвиса стал одним из самых дорогих в мире

Байк со скромными 203 километрами на одометре нашел нового хозяина 31 августа. Прежде, чем попасть в руки частного коллекционера, Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide три десятилетия являлся частью экспозиции американского музея Pioneer Auto Museum в Южной Дакоте.
Kruse GWS Auctions
Что же касается двух других дорогостоящих мотоциклов, которых байку короля рок-н-ролла не удалось «обогнать», то это Vincent Black Lightning 1951 года за 929 тысяч долларов (почти 61 миллион рублей) и Cyclone Board Track Racer 1915 года за 852 тысячи долларов (57 миллионов рублей).
Говоря о других раритетных байках, за которые посетители аукционов готовы выложить крупные суммы, следует вспомнить о Harley-Davidson Strap Tank 1907 года, проданном за 715 тысяч долларов (46,9 миллиона рублей) и Harley-Davidson Fat Boy из киноленты «Терминатор 2: Судный день», на котором разъезжал герой Арнольда Шверцвеггера. «Мотоцикл Терминатора» в свое время ушел с молотка за 512 тысяч долларов (33,6 миллиона рублей).