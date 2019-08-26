Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз

Родстер никогда не планировался как массовая модель, но, как бы парадоксально это ни было, именно он в прошлом месяце стал самой продаваемой моделью Fiat в Америке, а за год вторым по популярности на этом рынке. Но в сравнении с прошлым годом спрос на него все равно снизился, причем сразу на 20 процентов.