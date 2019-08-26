Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз

Родстер вернулся на рынок в 2016 году через 31 год после первого завершения производства. Возродить модель удалось благодаря партнерству с «Маздой» — именно ее легендарный родстер MX-5 лег в основу аналогичной модели «Фиата».
В разговоре с изданием Autocar генеральный директор марки Оливье Франсуа признал, что возрожденный 124 Spider был «крутым и прибыльным» проектом, однако новое поколение публика увидит вряд ли — вкладывать деньги в разработку дизайна нового поколения родстера для Fiat не имеет смысла с точки зрения пользы для бизнеса.
«Модель 124 — нишевая. Это был выгодный проект для нас, но только благодаря партнерству — появилась возможность, и мы ее использовали. Но я признаю, что этот автомобиль не может стать ключевым для марки. Его нельзя назвать "чистокровным Фиатом", но пока что он все еще остается для нас интересной возможностью»
Родстер никогда не планировался как массовая модель, но, как бы парадоксально это ни было, именно он в прошлом месяце стал самой продаваемой моделью Fiat в Америке, а за год вторым по популярности на этом рынке. Но в сравнении с прошлым годом спрос на него все равно снизился, причем сразу на 20 процентов.
В марте стало известно, что поглощением концерна Fiat Chrysler заинтересовалась группа PSA. Французской компании понравился опыт покупки бренда Opel, и руководство задумалось присоединить к себе других производителей. По мнению главы концерна, слияние с FCA помогло бы укрепить позиции на рынке Северной Америки, а для Fiat Chrysler, в свою очередь, стали бы более доступны европейские рынки.