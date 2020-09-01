Внешность электрического кроссовера Skoda раскрыли накануне премьеры

Ближайший родственник шкодовского вседорожника — Volkswagen ID 4. Оба построены на платформе MEB и в базовых вариантах оснащены одним электромотором на задней оси. Версия RS получит по мотору для каждой пары колес и в сумме будет располагать 306 лошадиными силами. С места до ста такой электромобиль сможет разгоняться за 6,2 секунды, а его максимальная скорость составит 180 километров в час. Запас хода без подзарядки — 460 километров.
Дизайн Enyaq iV — это эволюция нового фирменного стиля, опробованного на Scala и Kamiq. Экстерьер вседорожника в компании называют «элегантным и аэродинамичным», отдельно указывая коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,27. Среди визуальных особенностей «Эньяка» — короткий капот и удлиненная, ниспадающая к корме крыша.
На дизайн-скетчах интерьера новинки, опубликованных в конце июля, видна цифровая приборная панель, проекционный экран, 13-дюймовый планшет мультимедийной системы и руль с двумя горизонтальными спицами. Также имеется отсек для беспроводной зарядки смартфонов, небольшой тачпад возле селектора коробки передач и фоновая подсветка.