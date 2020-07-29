Skoda рассекретила интерьер электрокроссовера Enyaq

Электрический кроссовер будет оборудован виртуальной приборной панелью и проекционным экраном с технологией дополненной реальности. Также Enyaq iV получит 13-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и тачпад, который чешские инженеры расположили возле миниатюрного селектора КПП.
Skoda
Кроме этого, электрический паркетник оснащен двухспицевым многофункциональным рулем и климат-контролем, которым водитель сможет управлять при помощи традиционных кнопок. Под приборной панелью Enyaq iV чешский автопроизводитель разместил платформу для беспроводной зарядки смартфонов, а вдоль всей торпедо и во внутренних дверных вставках инженеры установили фоновую подсветку.
Skoda
В отделке интерьера чешские специалисты применили экологичные материалы. Комбинированный салон Enyaq iV выполнен из оливковой кожи и переработанных пластиковых бутылок. Как и во всех своих моделях, во внутреннем пространстве будущего электрокроссовера инженеры разместили множество отсеков для хранения различных мелочей.
Дебютировать Skoda Enyaq iV должен первого сентября 2020 года.
В середине июля компания Skoda раскрыла внешность электрического кроссовера Enyaq iV. Благодаря опубликованным фотографиям можно было целиком рассмотреть дизайн будущей новинки.