Skoda рассекретила интерьер электрокроссовера Enyaq

В отделке интерьера чешские специалисты применили экологичные материалы. Комбинированный салон Enyaq iV выполнен из оливковой кожи и переработанных пластиковых бутылок. Как и во всех своих моделях, во внутреннем пространстве будущего электрокроссовера инженеры разместили множество отсеков для хранения различных мелочей.

Дебютировать Skoda Enyaq iV должен первого сентября 2020 года.