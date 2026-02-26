Новости
Опубликовано 26 февраля 2026, 17:08
1 мин.

«Эпично»: на видео попало, как машины с американцами провалились под землю

В США на видео сняли, как автомобили с людьми провалились под землю . Инцидент произошёл 24 февраля в США в штате Небраска, сообщает No Limits.
проезжая часть
проезжая часть
© Кадр видео, соцсети
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Кадры с уличной камеры опубликовал Telegram-канал No Limits. На записи видно, как под автомобилями, остановившимися на проезжей части, проваливается асфальт, и машины с людьми резко падают под землю.

«Полиция сообщила, что очевидцы немедленно бросились на помощь заблокированным в автомобилях водителям. Впрочем, отличия все же есть — теперь водители могут засудить местных коммунальщиков на много тысяч долларов», – говорится в публикации

