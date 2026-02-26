«Эпично»: на видео попало, как машины с американцами провалились под землю

Кадры с уличной камеры опубликовал Telegram-канал No Limits. На записи видно, как под автомобилями, остановившимися на проезжей части, проваливается асфальт, и машины с людьми резко падают под землю.

«Полиция сообщила, что очевидцы немедленно бросились на помощь заблокированным в автомобилях водителям. Впрочем, отличия все же есть — теперь водители могут засудить местных коммунальщиков на много тысяч долларов», – говорится в публикации

До этого сообщалось, что на МКАД автомобиль с человеком вылетел в отбойник и попал на видео. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как чёрная машина едет по заснеженной дороге, на повороте транспорт начинает скользить: автомобиль заносит из стороны в сторону. Далее заметно, как машина влетает в отбойник, при этом сугроб смягчает удар.

Ранее неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД.