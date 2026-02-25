Новости
Опубликовано 25 февраля 2026, 14:38
1 мин.

Регистратор записал последние секунды перед ДТП на МКАД

На МКАД автомобиль с человеком вылетел в отбойник и попал на видео . Инцидент произошёл на съезде с МКАД на М11. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Арина Лысенко
Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как чёрная машина едет по заснеженной дороге, на повороте транспорт начинает скользить: автомобиль заносит из стороны в сторону. Далее заметно, как машина влетает в отбойник, при этом сугроб смягчает удар.

До этого в Москве на видео попало, как мужчина подорвал машину с гаишниками. Инцидент произошёл ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

По данным СК, причиной стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД.