Регистратор записал последние секунды перед ДТП на МКАД
Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как чёрная машина едет по заснеженной дороге, на повороте транспорт начинает скользить: автомобиль заносит из стороны в сторону. Далее заметно, как машина влетает в отбойник, при этом сугроб смягчает удар.
До этого в Москве на видео попало, как мужчина подорвал машину с гаишниками. Инцидент произошёл ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.
По данным СК, причиной стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.
Ранее неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД.