Неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД, и это попало на видео

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как неуправляемая машина проезжает через несколько полос движения и резко останавливается перед движущимся навстречу транспортом. На записи также видно, что инцидент происходит на заснеженной оживлённой проезжей части. О состоянии водителя автомобиля не сообщается.

До этого в Москве на видео попало, как мужчина подорвал машину с гаишниками. Инцидент произошёл ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

По данным СК, причиной стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в Москве водителей попросили остаться на работе из-за снегопада.