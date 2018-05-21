Концерн Daimler намерен наладить сборку модели во французском Амбаше

Пульс

Первым «французским» Mercedes-Benz станет компактный электрокар

Ff5d6ddb24462b66c8854e833b31aceb3591aa4e
21 мая 2018

Концерн Daimler впервые планирует наладить производство модели Mercedes-Benz — компактного электромобиля — на заводе во французском Амбаше. На модернизацию и расширение производства компания потратит 500 миллионов евро. Сейчас в Амбаше собирают Smart ForTwo, в том числе его электрическую версию.

[Что происходит с электромобилями после ДТП](https://motor.ru/selector/error404.htm)

Что происходит с электромобилями после ДТП

Представители Daimler не сказали, о какой модели идет речь, но, вероятно, это будет товарная версия электрического прототипа EQA, представленного во Франкфурте осенью прошлого года. По предварительной информации, в серию он должен пойти после кроссовера EQC в 2019 году.

Концептуальный хэтчбек оснащался двумя электромоторами (по одному для каждой оси) суммарной мощностью 272 лошадиные силы (500 Нм) и батареей емкостью 60 киловатт-часов. На одной зарядке EQA способен проезжать до 400 километров.

Прототип Mercedes-Benz EQA

Прототип Mercedes-Benz EQA

Особенностью прототипа стали волоконные лазеры в фарах, выполненные в стилистике медной обмотки электромотора, а также виртуальная решетка радиатора, которая меняет внешний вид в зависимости от выбранного режима движения.

И тишина: серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м

Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года

Теги:
Mercedes-BenzDaimler
Новости по теме
2 марта 2018
«Мерседес» рассказал об испытаниях электрокроссовера в мороз
16 февраля 2018
«Мерседес» привезет в Женеву серийный электрокроссовер
12 сентября 2017
Мини-электрокару Mercedes-Benz добавили виртуальную решетку радиатора