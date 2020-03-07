Для электромобиля Mercedes-Benz EQC подготовили первый тюнинг-кит

Технически Mercedes-Benz EQC в прочтении Brabus изменился незначительно: комплект E-PowerXtra позволил повысить пиковую мощность с 408 до 422 лошадиных сил, а крутящий момент с 760 до 830 Нм.
«Подогретый» электрокар отыграл 0,2 секунды в разгоне с места до 100 километров в час, однако улучшенная динамика доступна только в спортивном режиме, то есть достигается ценой сокращения пробега на одной зарядке. Штатную тяговую батарею ёмкостью 80 киловатт-часов тюнеры не тронули.
Внешне электромобиль после вмешательства Brabus можно узнать по 20- или 21-дюймовым кованым десятиспицевым дискам Monoblock Z «Platinum Edition» с низкопрофильными шинами Continental ContiSportContact, орнаменту на матовом кузове, выступающему полимерному спойлеру и логотипам. Известно, что дизайнеры ателье из Боттропа готовят для EQC оригинальный обвес с более агрессивными бамперами и аэродинамичными боковыми юбками.
Интерьер демонстрационного EQC отличается от обычного алюминиевыми накладками на педали и пороги, ковриками, штифтами дверных замков и скином приборной панели. Однако по желанию заказчика стилисты могут полностью персонализировать салон, украсить переднюю панель дорогими материалами и перешить кресла.
Цена первого тюнинг-кита для Mercedes-Benz EQC пока держится в секрете. Вероятно, Brabus опубликует прайс-лист после того, как представит элементы обвеса.
На прошлой неделе Brabus представил необычный проект модернизации нового G-Class — из внедорожника Mercedes-AMG G 63 сделали 800-сильный грузовичок с дорожным просветом 490 миллиметров.