Для электромобиля Mercedes-Benz EQC подготовили первый тюнинг-кит

Технически Mercedes-Benz EQC в прочтении Brabus изменился незначительно: комплект E-PowerXtra позволил повысить пиковую мощность с 408 до 422 лошадиных сил, а крутящий момент с 760 до 830 Нм.

«Подогретый» электрокар отыграл 0,2 секунды в разгоне с места до 100 километров в час, однако улучшенная динамика доступна только в спортивном режиме, то есть достигается ценой сокращения пробега на одной зарядке. Штатную тяговую батарею ёмкостью 80 киловатт-часов тюнеры не тронули.