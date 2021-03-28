Mercedes-Benz раскрыл салон EQS — электрического аналога S-Класса

Другие особенности мультимедисистемы MBUX Hyperscreen — тактильная обратная связь, впечатляющая энерговооружённость (за работу комплекса отвечают восемь процессоров и 24 гигабайта оперативной памяти) и интегрированные музыкальные сервисы. Электроника способна самообучаться, реагировать на жесты и передних, и задних седоков, также есть голосовое управление.

Топовые Mercedes-Benz EQS оснастят 710-ваттной аудиосистемой Burmester с 15 динамиками, причём акустика сможет подражать звукам ДВС или создавать особый «звуковой ландшафт», например, имитировать звуки дождя, леса или морского прибоя. Помимо MBUX Hyperscreen электрический флагман Mercedes-Benz можно оснастить проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности.