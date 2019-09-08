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14:00

Посмотрите, как может выглядеть трёхдверный Cadillac Escalade

Внедорожник получил облик в стиле «заряженных» моделей V-Series

Дизайнер Абимелек Ареллано попытался изобразить облик американского внедорожника Cadillac Escalade без задних дверей и в агрессивном спортивном обвесе.

Трёхдверный Cadillac Escalade-V Coupe представлял бы собой внедорожник представительского класса для тех, кому внешний вид важнее, чем количество мест в салоне. Он выглядит элегантнее, чем стандартная пятидверная версия и предлагает агрессивную решётку радиатора и передний бампер в стиле спортивных «Кадиллаков». Сзади можно наблюдать бампер и выхлопную систему в духе V-серии.

Внедорожник также укомплектован легкосплавными колёсами C3 и высокопроизводительными шинами. Дорожный просвет, разумеется, был уменьшен для красоты. Сквозь колёса виднеются крупные тормозные механизмы. Салон отделан натуральной кожей и предлагает декоративную отделку из дерева, карбона и рояльного лака. Разумеется, Escalade-V представляет собой лишь рисунок и вряд ли когда-нибудь воплотится в серийной модели.