Посмотрите, как может выглядеть трёхдверный Cadillac Escalade

Трёхдверный Cadillac Escalade-V Coupe представлял бы собой внедорожник представительского класса для тех, кому внешний вид важнее, чем количество мест в салоне. Он выглядит элегантнее, чем стандартная пятидверная версия и предлагает агрессивную решётку радиатора и передний бампер в стиле спортивных «Кадиллаков». Сзади можно наблюдать бампер и выхлопную систему в духе V-серии.