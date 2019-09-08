Посмотрите, как может выглядеть трёхдверный Cadillac Escalade

Трёхдверный Cadillac Escalade-V Coupe представлял бы собой внедорожник представительского класса для тех, кому внешний вид важнее, чем количество мест в салоне. Он выглядит элегантнее, чем стандартная пятидверная версия и предлагает агрессивную решётку радиатора и передний бампер в стиле спортивных «Кадиллаков». Сзади можно наблюдать бампер и выхлопную систему в духе V-серии.
Внедорожник также укомплектован легкосплавными колёсами C3 и высокопроизводительными шинами. Дорожный просвет, разумеется, был уменьшен для красоты. Сквозь колёса виднеются крупные тормозные механизмы. Салон отделан натуральной кожей и предлагает декоративную отделку из дерева, карбона и рояльного лака. Разумеется, Escalade-V представляет собой лишь рисунок и вряд ли когда-нибудь воплотится в серийной модели.