Новый Cadillac Escalade получит мотор от «заряженного» Corvette

Сайт Muscle Cars And Trucks со ссылкой на собственные источники пишет, что «заряженный» Cadillac Escalade оснастят 6,2-литровым V8 LT4 с компрессором. Такой же двигатель сейчас устанавливается на Chevrolet Camaro ZL1 и Corvette Z06. Точная отдача мотора на внедорожнике неизвестна, но на купе он выдает 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента.

Следующий Escalade будет построен на платформе GMT T1XX, разработанной для полноразмерных пикапов и больших внедорожников. Например, она лежит в основе последнего Chevrolet Silverado. Помимо V8 LT4, в гамму двигателей модели может войти «восьмерка» Blackwing 4.2 с двумя турбонагнетателями — ее мощность на седане CT6-V составляет 557 сил и 850 Нм момента.