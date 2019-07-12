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11:57

Новый Cadillac Escalade получит мотор от «заряженного» Corvette

Внедорожник пятого поколения дебютирует в следующем году

Внедорожник Cadillac Escalade следующего поколения может получить «заряженную» версию с двигателем от нынешнего Chevrolet Corvette Z06. Инсайдеры утверждают, что проекту дали зеленый свет еще при бывшем президенте марки Йохане де Найсоне, который покинул свой пост в 2018 году.
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Сайт Muscle Cars And Trucks со ссылкой на собственные источники пишет, что «заряженный» Cadillac Escalade оснастят 6,2-литровым V8 LT4 с компрессором. Такой же двигатель сейчас устанавливается на Chevrolet Camaro ZL1 и Corvette Z06. Точная отдача мотора на внедорожнике неизвестна, но на купе он выдает 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента.

Следующий Escalade будет построен на платформе GMT T1XX, разработанной для полноразмерных пикапов и больших внедорожников. Например, она лежит в основе последнего Chevrolet Silverado. Помимо V8 LT4, в гамму двигателей модели может войти «восьмерка» Blackwing 4.2 с двумя турбонагнетателями — ее мощность на седане CT6-V составляет 557 сил и 850 Нм момента.

Cadillac Escalade текущего, четвертого поколения оснащается 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 426 сил (621 Нм). Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Начальная цена внедорожника в России составляет 5 690 000 рублей. Версия ESV с удлиненной колесной базой обойдется минимум в 5 990 000 рублей.

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