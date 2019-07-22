Электрический Cadillac Escalade превзойдет «Теслу» по запасу хода

Как рассказал сайту Cadillac Society анонимный источник в компании, запас хода новинки будет около 643 километров. Если Escalade действительно получит такой ресурс, он составит серьезную конкуренцию кроссоверу Tesla Model X, запас хода которого составляет 542 километра. Хотя, если информация про Cadillac на батарейках подтвердится, компания Илона Маска скорее всего выпустит обновление для Model X с увеличенным запасом хода.

Помимо полностью электрической силовой установки, по данным инсайдера, в оснащение электрического внедорожника последнего поколения также войдет система полуавтономной помощи водителю Super Cruise.