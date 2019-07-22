Электрический Cadillac Escalade превзойдет «Теслу» по запасу хода

Как рассказал сайту Cadillac Society анонимный источник в компании, запас хода новинки будет около 643 километров. Если Escalade действительно получит такой ресурс, он составит серьезную конкуренцию кроссоверу Tesla Model X, запас хода которого составляет 542 километра. Хотя, если информация про Cadillac на батарейках подтвердится, компания Илона Маска скорее всего выпустит обновление для Model X с увеличенным запасом хода.
Помимо полностью электрической силовой установки, по данным инсайдера, в оснащение электрического внедорожника последнего поколения также войдет система полуавтономной помощи водителю Super Cruise.
Пятое поколение Escalade обещают показать в следующем году. По предварительным данным, одна из бензиновых версий получит двигатель от Chevrolet Corvette Z06. Данных о том, какая будет итоговая отдача мотора для внедорожника пока нет, но на купе 6,5-литровый V8 выдает 659 лошадиных сил. Помимо этого двигателя, в моторной гамме ожидается мотор «поспокойнее» — речь про 4,2-литровую «восьмерку» Blackwing мощностью 557 лошадиных сил.
По данным источников, производитель не будет объединять все премьеры в одну — сначала состоится официальный дебют бензиновых вариантов, а электрическая версия внедорожника будет представлена, когда базовые модели уже поступят в продажу.