Опубликовано 03 июля 2026, 17:291 мин.
Эти 10 сильно подержанных иномарок будут только дорожать
Focus назвал автомобили 1980-1990 годов, которые со временем будут стоить дороже. Для многих молодых автолюбителей некогда желанные классические автомобили 1950-х или 1960-х годов теперь представляют собой просто «старые машины», отмечает немецкое издание Focus. Стоимость олдтаймеров падает, а поупательский спрос на такую технику снижается.
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Многие европейцы ищут автомобиль мечты из своей молодости, и, в основном, это автомобили конца 1980-х или начала 1990-х годов. Focus перечислил модели, которые имеют наилучшие шансы стать настоящими классическими автомобилями, но сейчас доступны по приемлемым ценам.
В список вошли Porsche Boxster 986/987, Toyota Supra, Mazda RX-7, Mercedes SL R129 и BMW 3 Series E36. Кроме того, внимания покупателей, по версии экспертов, заслуживают BMW Z3 M Coupe, Volvo 850 T5, Honda CRX, Alfa Romeo GTV, а также Mercedes E-Class C124.
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