Эти 10 сильно подержанных иномарок будут только дорожать

Многие европейцы ищут автомобиль мечты из своей молодости, и, в основном, это автомобили конца 1980-х или начала 1990-х годов. Focus перечислил модели, которые имеют наилучшие шансы стать настоящими классическими автомобилями, но сейчас доступны по приемлемым ценам.

В список вошли Porsche Boxster 986/987, Toyota Supra, Mazda RX-7, Mercedes SL R129 и BMW 3 Series E36. Кроме того, внимания покупателей, по версии экспертов, заслуживают BMW Z3 M Coupe, Volvo 850 T5, Honda CRX, Alfa Romeo GTV, а также Mercedes E-Class C124.

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