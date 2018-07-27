Названа дата дебюта электрического кроссовера Audi

Публичный дебют электрического кроссовера Audi e-tron состоится 17 сентября на специальном мероприятии в Сан-Франциско. Ранее запланированную на август презентацию немецкому производителю пришлось перенести из-за ареста исполнительного директора Руперта Штадлера. Одновременно с премьерой компания начнет принимать предварительные заказы.

Audi e-tron станет одной из трех электрических моделей, которые производитель намерен представить до 2020 года. В дилерских центрах на территории США кроссовер появится в первой половине следующего года. Вместе с e-tron Audi представит домашние зарядные станции и соответствующую «экосистему».

Особенностью Audi e-tron станут «виртуальные» боковые зеркала. Их предложат в качестве опции на тех рынках, где такое решение получит одобрение властей. Изображение с камер будет транслироваться на OLED-дисплеи, расположенные между дверьми и передней панелью. При этом режимы отображения информации можно будет переключать с помощью интерфейса MMI.

Интерьер Audi e-tron

В движение Audi e-tron будут приводить два электромотора суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача установки может кратковременно повышаться до 408 сил. Благодаря батарее емкостью 95 киловатт-час на одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров (согласно новому измерительному циклу WLTP).