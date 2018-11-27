Audi раскрыла внешность электрического лифтбека e-tron GT

Audi e-tron GT станет предвестником серийного электрокара, рыночный дебют которого состоится в 2020 году. По предварительной информации, в основу гранд-турера ляжет платформа PPE от Porsche Taycan. На одной зарядке электрокар сможет проезжать до 400 километров, а по динамическим характеристикам превзойдет Tesla Model S P100D.
Модель оснастят блоком аккумуляторов с поддержкой 350-киловаттных зарядных станций. До 80 процентов батареи можно будет наполнить за 12 минут. Четыре минуты подключения к зарядному терминалу позволят e-tron GT проехать еще около 100 километров.
Первой серийной моделью Audi с электроприводом стал кроссовер e-tron. Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента, трехуровневой системой рекуперации и камерами вместо боковых зеркал. На одной зарядке e-tron проезжает до 400 километров по циклу WLTP. Время разгона до 60 миль в час (97 километров в час) — 5,5 секунды.