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15:00

Audi раскрыла внешность электрического лифтбека e-tron GT

Модель станет конкурентом Tesla Model S

Марка Audi опубликовала фотографии концептуальной четырехдверки e-tron GT, мировая премьера которой состоится 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Прототип обтянут двухцветной камуфляжной пленкой с рисунком аналогичным тому, что использовался на кроссовере e-tron во время презентации шоу-кара в Женеве.

Audi e-tron GT станет предвестником серийного электрокара, рыночный дебют которого состоится в 2020 году. По предварительной информации, в основу гранд-турера ляжет платформа PPE от Porsche Taycan. На одной зарядке электрокар сможет проезжать до 400 километров, а по динамическим характеристикам превзойдет Tesla Model S P100D.

Модель оснастят блоком аккумуляторов с поддержкой 350-киловаттных зарядных станций. До 80 процентов батареи можно будет наполнить за 12 минут. Четыре минуты подключения к зарядному терминалу позволят e-tron GT проехать еще около 100 километров.

Первой серийной моделью Audi с электроприводом стал кроссовер e-tron. Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента, трехуровневой системой рекуперации и камерами вместо боковых зеркал. На одной зарядке e-tron проезжает до 400 километров по циклу WLTP. Время разгона до 60 миль в час (97 километров в час) — 5,5 секунды.

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