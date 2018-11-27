Audi раскрыла внешность электрического лифтбека e-tron GT

Первой серийной моделью Audi с электроприводом стал кроссовер e-tron. Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента, трехуровневой системой рекуперации и камерами вместо боковых зеркал. На одной зарядке e-tron проезжает до 400 километров по циклу WLTP. Время разгона до 60 миль в час (97 километров в час) — 5,5 секунды.